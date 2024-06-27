В Хмельницкой области были слышны взрывы
В Хмельницкой области в ночь на 27 июня прогремели взрывы во время воздушной тревоги, объявленной из-за комбинированной атаки российских захватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Хмельницький".
Звуки взрывов в регионе были слышны около 02:40.
До этого в командовании Воздушных сил ВСУ информировали о фиксации движения крылатой ракеты типа "Калибр" в сторону Хмельницкой области.
Кроме того, военные сообщали о дронах-камикадзе типа "Шахед", замеченных в регионе во время движения на запад страны.
В хмельницких пабликах высказывают предположение, что звуки взрывов могут быть связаны с работой сил и средств противовоздушной обороны.
Новость дополняется...
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .