ua ru
Сб, 06 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Днепропетровской области сбили еще один дрон-камикадзе

Новина українською →
Днепр, Суббота 06 мая 2023 08:58
В Днепропетровской области сбили еще один дрон-камикадзе Фото: в Днепропетровской области сбили пять дронов-камикадзе (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Днепропетровской области силы ПВО сбили еще один вражеский дрон-камикадзе. Всего россияне выпустили пять "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток" в Facebook.

"По состоянию на 8:30 к четырем сбитым ночью над Днепропетровской областью Шахедам добавился пятый", - говорится в сообщении.

Всего за ночь военные Воздушного командования "Восток" уничтожили восемь беспилотников оккупантов. Еще три дрона "приземлили" на территории Донецкой области.

Фото: в Днепропетровской области сбили пять дронов-камикадзе (facebook.com/pvkshid)

Напомним, в ночь на 6 мая в Днепре прогремели несколько взрывов.

Позже стало известно, что россияне пытались атаковать Днепропетровскую область дронами. Однако силы ПВО сбили все вражеские беспилотники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область ПВО атака дронов дрони
NEWS
Уничтожено 620 оккупантов, 16 артсистем и 17 БПЛА: новые потери врага от Генштаба
Уничтожено 620 оккупантов, 16 артсистем и 17 БПЛА: новые потери врага от Генштаба
DAILY
Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой