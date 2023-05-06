Ночная атака "Шахедов": силы ПВО уничтожили все цели над Днепропетровской областью
Сегодня ночью, 6 мая, войска РФ атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Военные из воздушного командования "Восток" уничтожили все четыре "Шахеда".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тelegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
Обломки сбитых беспилотников упали в Синельниковском районе, в результате чего выбиты окна в 5 частных домах, повреждены хозяйственных постройки и линия электропередач. Люди не пострадали.
Также ночью оккупанты били по Марганецкой громаде Никопольского района, выпустив полтора десятка снарядов из "Града". Последствия атаки выясняются.
Ранее мы писали, что российская авиация ночью нанесла очередной удар управляемыми бомбами по Сумской области.
Кроме того, российские войска ночью 5 мая пытались атаковать Днепропетровскую область двумя беспилотниками, все цели были уничтожены силами ПВО.
Напомним, что ночью 4 мая для воздушной атаки на Украину войска РФ использовали до 24 ударных беспилотников типа "Шахед". Наши военные уничтожили 18 вражеских дронов-камикадзе.
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