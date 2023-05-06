Ночная атака "Шахедов": силы ПВО уничтожили все цели над Днепропетровской областью

Сегодня ночью, 6 мая, войска РФ атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Военные из воздушного командования "Восток" уничтожили все четыре "Шахеда".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тelegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Обломки сбитых беспилотников упали в Синельниковском районе, в результате чего выбиты окна в 5 частных домах, повреждены хозяйственных постройки и линия электропередач. Люди не пострадали.

Также ночью оккупанты били по Марганецкой громаде Никопольского района, выпустив полтора десятка снарядов из "Града". Последствия атаки выясняются.