В Днепре прозвучала серия взрывов
Фото: в Днепре раздались взрывы (GettyImages)
В субботу ночью, 6 мая, в Днепре прогремела серия громких взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Отметим, что в настоящее время в области объявлена воздушная тревога. Всем рекомендуется находиться в укрытиях.
Ранее мы писали, русские войска нанесли артиллерийский удар по общинам Никопольского района Днепропетровской области.
Напомним, вечером, 5 мая, в Запорожье раздались взрывы во время воздушной тревоги.
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