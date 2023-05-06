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В Днепре прозвучала серия взрывов

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Днепр, Суббота 06 мая 2023 00:58
В Днепре прозвучала серия взрывов Фото: в Днепре раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В субботу ночью, 6 мая, в Днепре прогремела серия громких взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Отметим, что в настоящее время в области объявлена воздушная тревога. Всем рекомендуется находиться в укрытиях.

Ранее мы писали, русские войска нанесли артиллерийский удар по общинам Никопольского района Днепропетровской области.

Напомним, вечером, 5 мая, в Запорожье раздались взрывы во время воздушной тревоги.

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Днепропетровская область Взрыв
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