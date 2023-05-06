У Дніпропетровській області збили ще один дрон-камікадзе

У Дніпропетровській області сили ППО збили ще один ворожий дрон-камікадзе. Всього росіяни випустили п'ять "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід" у Facebook.

"Станом на 8:30 до чотирьох збитих вночі над Дніпропетровщиною Шахедів додався п'ятий", - йдеться у повідомленні. Всього за ніч військові Повітряного командування "Схід" знищили вісім безпілотників окупантів. Ще три дрони "приземлили" на території Донецької області. Фото: у Дніпропетровській області збили п'ять дронів-камікадзе (facebook.com/pvkshid)