ua ru
Сб, 06 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Дніпропетровській області збили ще один дрон-камікадзе

Новость на русском →
Дніпро, Субота 06 травня 2023 08:58
У Дніпропетровській області збили ще один дрон-камікадзе Фото: у Дніпропетровській області збили п'ять дронів-камікадзе (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Дніпропетровській області сили ППО збили ще один ворожий дрон-камікадзе. Всього росіяни випустили п'ять "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід" у Facebook.

"Станом на 8:30 до чотирьох збитих вночі над Дніпропетровщиною Шахедів додався п'ятий", - йдеться у повідомленні.

Всього за ніч військові Повітряного командування "Схід" знищили вісім безпілотників окупантів. Ще три дрони "приземлили" на території Донецької області.

Фото: у Дніпропетровській області збили п'ять дронів-камікадзе (facebook.com/pvkshid)

Нагадаємо, в ніч на 6 травня у Дніпрі пролунали декілька вибухів.

Пізніше стало відомо, що росіяни намагалися атакувати Дніпропетровську область дронами. Проте сили ППО збили всі ворожі безпілотники.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область ПВО атака дронів дрони
NEWS
Знищено 620 окупантів, 16 артсистем та 17 БПЛА: нові втрати ворога від Генштабу
Знищено 620 окупантів, 16 артсистем та 17 БПЛА: нові втрати ворога від Генштабу
DAILY
Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою