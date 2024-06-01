В Днепропетровской области РФ атаковала энергетику: есть пожары и пострадавшие

В ночь на 1 июня Россия атаковала Украину ракетами и ударными БПЛА. Воздушная тревога была объявлена по всей территории страны.

Сообщалось о взрывах в Киевской области, Виннице, Запорожье.

Винницкая ОВА сообщила, что в результате падения обломков вражеского дрона вспыхнул пожар на объекте критической инфраструктуры.

В Кировоградской области поражен объект энергетической инфраструктуры.

В Балаклее Харьковской области в результате атаки пострадали 12 человек, среди которых 8 детей и беременная женщина.

Минэнерго сообщило, что РФ атаковала энергетическую инфраструктуру в 5 областях Украины.

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