В Виннице раздались взрывы

В Виннице во время воздушной тревоги были слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

"В Виннице слышны взрывы, сообщили корреспонденты Суспильного", - говорится в сообщении. В Виннице и области была объявлена воздушная тревога из-за движения вражеских ударных БПЛА.