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В Виннице раздались взрывы

Суббота 01 июня 2024 02:31
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В Виннице раздались взрывы Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В Виннице во время воздушной тревоги были слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

"В Виннице слышны взрывы, сообщили корреспонденты Суспильного", - говорится в сообщении.

В Виннице и области была объявлена воздушная тревога из-за движения вражеских ударных БПЛА.

Напомним, в Украине поздно вечером, 31 мая, из-за вражеских дронов-камикадзе в некоторых областях объявили воздушную тревогу.

Сообщалось о работе ПВО в Киевской области.

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