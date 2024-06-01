В Виннице раздались взрывы
Иллюстративное фото (getty images)
В Виннице во время воздушной тревоги были слышны взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
"В Виннице слышны взрывы, сообщили корреспонденты Суспильного", - говорится в сообщении.
В Виннице и области была объявлена воздушная тревога из-за движения вражеских ударных БПЛА.
Напомним, в Украине поздно вечером, 31 мая, из-за вражеских дронов-камикадзе в некоторых областях объявили воздушную тревогу.
Сообщалось о работе ПВО в Киевской области.
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