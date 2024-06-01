У Дніпропетровській області РФ атакувала енергетику: є пожежі і постраждалі

У ніч на 1 червня ворог атакував енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області. Є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу ОВА Сергія Лисака.
Внаслідок російської атаки спалахнули кілька пожеж.
По Нікополю ввечері окупанти поцілили з артилерії. Зранку росіяни атакували місто дронами-камікадзе.
Під ударом опинилася також Покровська громада.
Поранені четверо людей. Серед них – 7-річна дівчинка, 69-річний чоловік й дві жінки – 74 та 68 років. Їм надають всю необхідну меддопомогу.
Пошкоджені автобус, двоповерхова будівля, що не експлуатувалася, приватний будинок, господарська споруда.
В ніч на 1 червня Росія атакувала Україну ракетами і ударними БПЛА. Повітряну тривогу оголошували по всій території країни.
Повідомлялося про вибухи у Київській області, Вінниці, Запоріжжі.
Вінницька ОВА повідомила, що внаслідок падіння уламків ворожого дрона зайнялася пожежа на об’єкті критичної інфраструктури.
У Кіровоградській області вражено обʼєкт енергетичної інфраструктури.
У Балаклії Харківської області внаслідок атаки постраждали 12 людей, серед яких 8 дітей і вагітна жінка.
Міненерго повідомило, що РФ атакувала енергетичну інфраструктуру у 5 областях України.
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