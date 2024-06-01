В Балаклее в результате атаки РФ пострадали 12 человек, среди которых 8 детей

В Балаклее Харьковской области в результате ночной атаки со стороны России пострадали 12 человек, среди которых 8 детей и беременная женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Балаклейскую ГВА .

По данным администрации, враг попал в частную жилую застройку.

По предварительной информации, пострадали 12 человек, среди них 8 детей и беременная женщина. Всем оказывается медицинская помощь.

Также в ГВА сообщили, что в связи с обстрелами пропало электроснабжение в микрорайоне Лагеря и Лагерские пески.

Позже в администрации сообщили, что электроснабжение в микрорайоне Лагеря возобновлено.

Российская атака дронами и ракетами в ночь на 1 июня