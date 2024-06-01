В Балаклее в результате атаки РФ пострадали 12 человек, среди которых 8 детей
В Балаклее Харьковской области в результате ночной атаки со стороны России пострадали 12 человек, среди которых 8 детей и беременная женщина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Балаклейскую ГВА.
По данным администрации, враг попал в частную жилую застройку.
По предварительной информации, пострадали 12 человек, среди них 8 детей и беременная женщина. Всем оказывается медицинская помощь.
Также в ГВА сообщили, что в связи с обстрелами пропало электроснабжение в микрорайоне Лагеря и Лагерские пески.
Позже в администрации сообщили, что электроснабжение в микрорайоне Лагеря возобновлено.
Российская атака дронами и ракетами в ночь на 1 июня
В ночь на 1 июня Россия массированно атаковала Украину ракетами и ударными БПЛА. Воздушная тревога была объявлена по всей территории страны.
Сообщалось о взрывах в Киевской области, Виннице, Запорожье.
Винницкая ОВА сообщила, что в результате падения обломков вражеского дрона вспыхнул пожар на объекте критической инфраструктуры.
В Кировоградской области поражен объект энергетической инфраструктуры.
Минэнерго сообщило, что РФ атаковала энергетическую инфраструктуру в 5 областях Украины.
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