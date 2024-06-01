Ракетная атака РФ: в Кировоградской области поражен объект энергетической инфраструктуры

В результате ночной ракетной атаки со стороны России поражен объект энергетической инфраструктуры в Кировоградской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Кировоградской ОВА Андрея Райковича в Telegram .

Все соответствующие службы уже работают.

По предварительной информации, пострадавших нет.

"Сегодня утром – вражеская ракетная атака на Кировоградскую область. Поражен объект энергетической инфраструктуры", – написал он.

В ночь на 1 июня Россия атаковала Украину ракетами и ударными БПЛА. Воздушная тревога была объявлена по всей территории страны.

Сообщалось о взрывах в Киевской области, Виннице, Запорожье.

Винницкая ОВА сообщила, что в результате падения обломков вражеского дрона вспыхнул пожар на объекте критической инфраструктуры.

Утром Минэнерго сообщило, что РФ атаковала энергетическую инфраструктуру в 5 областях Украины.

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