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В Запорожье раздались взрывы во время тревоги

Суббота 01 июня 2024 03:15
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В Запорожье раздались взрывы во время тревоги Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

В Запорожье раздался взрыв в ночь на 1 июня во время воздушной тревоги, объявленной из-за угрозы ракетных ударов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава Запорожской ОВ Иван Федоров в Telegram.

Взрыв в городе был слышен около 03:05. Незадолго до этого Федоров предупреждал об угрозе крылатых ракет по Запорожской области, поскольку Россия подняла в небо стратегическую авиацию.

"Взрывы в Запорожье", – написал он.

По состоянию на 03:15 о попадании или пострадавших не сообщалось.

В 03:30 Федоров сообщил о повторных взрывах в городе. По его данным, в области сейчас угроза ударных беспилотников.

В Запорожье раздались взрывы во время тревоги

Воздушная тревога в Украине

Напомним, около 02:40 в Украине начали объявлять масштабную воздушную тревогуиз-за атаки российской авиацией. При этом по областям уже распространялся сигнал тревоги из-за запуска беспилотников по типу "Шахед". Вражеские дроны двигались из южных областей в центральные и северные.

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