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В Днепропетровской области РФ атаковала энергетику: есть пожары и пострадавшие

Суббота 01 июня 2024 08:05
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В Днепропетровской области РФ атаковала энергетику: есть пожары и пострадавшие Фото: последствия российской атаки в Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Вадим Ребрина

В ночь на 1 июня враг атаковал энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области. Есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОВА Сергея Лысака.

В результате российской атаки вспыхнули несколько пожаров.

По Никополю вечером оккупанты попали из артиллерии. Утром россияне атаковали город дронами-камикадзе.

Под ударом оказалась также Покровская община.

Ранены четыре человека. Среди них – 7-летняя девочка, 69-летний мужчина и две женщины – 74 и 68 лет. Им оказывают всю необходимую медпомощь.

Повреждены автобус, двухэтажное неэксплуатируемое здание, частный дом, хозяйственное сооружение.

Российская атака дронами и ракетами в ночь на 1 июня

В ночь на 1 июня Россия атаковала Украину ракетами и ударными БПЛА. Воздушная тревога была объявлена по всей территории страны.

Сообщалось о взрывах в Киевской области, Виннице, Запорожье.

Винницкая ОВА сообщила, что в результате падения обломков вражеского дрона вспыхнул пожар на объекте критической инфраструктуры.

В Кировоградской области поражен объект энергетической инфраструктуры.

В Балаклее Харьковской области в результате атаки пострадали 12 человек, среди которых 8 детей и беременная женщина.

Минэнерго сообщило, что РФ атаковала энергетическую инфраструктуру в 5 областях Украины.

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