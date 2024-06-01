В Днепропетровской области РФ атаковала энергетику: есть пожары и пострадавшие
В ночь на 1 июня враг атаковал энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области. Есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОВА Сергея Лысака.
В результате российской атаки вспыхнули несколько пожаров.
По Никополю вечером оккупанты попали из артиллерии. Утром россияне атаковали город дронами-камикадзе.
Под ударом оказалась также Покровская община.
Ранены четыре человека. Среди них – 7-летняя девочка, 69-летний мужчина и две женщины – 74 и 68 лет. Им оказывают всю необходимую медпомощь.
Повреждены автобус, двухэтажное неэксплуатируемое здание, частный дом, хозяйственное сооружение.
Российская атака дронами и ракетами в ночь на 1 июня
В ночь на 1 июня Россия атаковала Украину ракетами и ударными БПЛА. Воздушная тревога была объявлена по всей территории страны.
Сообщалось о взрывах в Киевской области, Виннице, Запорожье.
Винницкая ОВА сообщила, что в результате падения обломков вражеского дрона вспыхнул пожар на объекте критической инфраструктуры.
В Кировоградской области поражен объект энергетической инфраструктуры.
В Балаклее Харьковской области в результате атаки пострадали 12 человек, среди которых 8 детей и беременная женщина.
Минэнерго сообщило, что РФ атаковала энергетическую инфраструктуру в 5 областях Украины.
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