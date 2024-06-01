У Дніпропетровській області РФ атакувала енергетику: є пожежі і постраждалі

У ніч на 1 червня ворог атакував енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області. Є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу ОВА Сергія Лисака.

Внаслідок російської атаки спалахнули кілька пожеж. По Нікополю ввечері окупанти поцілили з артилерії. Зранку росіяни атакували місто дронами-камікадзе. Під ударом опинилася також Покровська громада. Поранені четверо людей. Серед них – 7-річна дівчинка, 69-річний чоловік й дві жінки – 74 та 68 років. Їм надають всю необхідну меддопомогу. Пошкоджені автобус, двоповерхова будівля, що не експлуатувалася, приватний будинок, господарська споруда. Російська атака дронами і ракетами в ніч проти 1 червня