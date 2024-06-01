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У Дніпропетровській області РФ атакувала енергетику: є пожежі і постраждалі

Субота 01 червня 2024 08:05
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У Дніпропетровській області РФ атакувала енергетику: є пожежі і постраждалі Фото: наслідки російської атаки у Дніпропетровській області (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Вадим Ребрина

У ніч на 1 червня ворог атакував енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області. Є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу ОВА Сергія Лисака.

Внаслідок російської атаки спалахнули кілька пожеж.

По Нікополю ввечері окупанти поцілили з артилерії. Зранку росіяни атакували місто дронами-камікадзе.

Під ударом опинилася також Покровська громада.

Поранені четверо людей. Серед них – 7-річна дівчинка, 69-річний чоловік й дві жінки – 74 та 68 років. Їм надають всю необхідну меддопомогу.

Пошкоджені автобус, двоповерхова будівля, що не експлуатувалася, приватний будинок, господарська споруда.

Російська атака дронами і ракетами в ніч проти 1 червня

В ніч на 1 червня Росія атакувала Україну ракетами і ударними БПЛА. Повітряну тривогу оголошували по всій території країни.

Повідомлялося про вибухи у Київській області, Вінниці, Запоріжжі.

Вінницька ОВА повідомила, що внаслідок падіння уламків ворожого дрона зайнялася пожежа на об’єкті критичної інфраструктури.

У Кіровоградській області вражено обʼєкт енергетичної інфраструктури.

У Балаклії Харківської області внаслідок атаки постраждали 12 людей, серед яких 8 дітей і вагітна жінка.

Міненерго повідомило, що РФ атакувала енергетичну інфраструктуру у 5 областях України.

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