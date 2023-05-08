Ночная атака дронами: над Киевом было уничтожено свыше 30 "шахедов"

Во время ночной российской атаки дронами над Киевом было обнаружено и уничтожено свыше 30 БПЛА типа "Shahed-136".

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на начальника Киевской ОВА Сергея Попко.

Он отметил, что за первые 8 дней мая россияне совершили уже 4 воздушные атаки. Во время последней захватчики пытались избивать по Киеву "шахедами", но все беспилотники были уничтожены.

"К сожалению, по информации на данный момент - в городе есть разрушения и травмированные. В результате падения обломков в столице есть поврежденные дома, дорожное покрытие, автомобили. Известно о травмированных", - написал Попко.

Позже он уточнил, что из-за падения обломков повреждено 7 авто и еще 1 авто горело, зафиксировано падение обломков на жилой дом, повреждены окна, фасады, есть падение обломков на проезжую часть. Травмированы 5 человек, им оказана медицинская помощь;

В Соломенском районе поврежден резервуар (5т) с утечкой дизельного топлива (без возгорания). На стоянке повреждено 15 грузовых и 5 легковых автомобилей.

"Также, вероятно из-за обломков, была повреждена газовая труба высокого давления с последующим горением газового факела, газ перекрыт, пожар ликвидирован. Информация по разрушениям и пострадавшим во всех районах города уточняется", – написал Попко.