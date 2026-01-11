На Днепропетровщине произошла масштабная авария в энергосистеме

Сегодня ночью в Днепропетровской области произошла масштабная авария в энергосистеме. Часть региона осталась без электроснабжения, за исключением Криворожского района.
Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на ДТЭК.
Как сообщили в ДТЭК, энергосистема области остается уязвимой из-за постоянных российских обстрелов. Аварийные бригады работали всю ночь, и по состоянию на утро удалось оживить объекты критической инфраструктуры.
Сейчас энергетики постепенно восстанавливают электроснабжение в домах жителей области. Работы продолжаются непрерывно, чтобы как можно скорее вернуть свет всем потребителям.
В компании отметили, что пока в области не применяют графики отключений, однако рассчитывают как можно быстрее вернуться к стабильному режиму работы энергосистемы.
Как сообщало РБК-Украина, в ночь на 10 января в результате очередных ударов РФ по энергетической инфраструктуре без электроснабжения остались сотни тысяч потребителей в нескольких регионах страны. Наиболее критическая ситуация сложилась на Днепропетровщине, в Киевской области и в Киеве.
В Днепропетровской области из-за обстрелов обесточили более 130 тысяч потребителей. Накануне, 7 января, российские войска нанесли массированные удары по объектам критической инфраструктуры Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего регионы полностью остались без света.
В Днепре все больницы перевели на автономное питание от генераторов, а школьные каникулы продлили. Мэр города Борис Филатов заявил о чрезвычайной ситуации национального уровня, подчеркнув, что с технической точки зрения ситуация является одной из самых сложных.
Кроме этого в течение 7 и 8 января российские войска нанесли по Кривому Рогу мощнейший удар за все время полномасштабной войны.
Также мы писали, что обесточенными остаются Запорожская область и часть Днепропетровской области.