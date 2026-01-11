На Днепропетровщине произошла масштабная авария в энергосистеме

Как сообщили в ДТЭК, энергосистема области остается уязвимой из-за постоянных российских обстрелов. Аварийные бригады работали всю ночь, и по состоянию на утро удалось оживить объекты критической инфраструктуры.

Сейчас энергетики постепенно восстанавливают электроснабжение в домах жителей области. Работы продолжаются непрерывно, чтобы как можно скорее вернуть свет всем потребителям.

В компании отметили, что пока в области не применяют графики отключений, однако рассчитывают как можно быстрее вернуться к стабильному режиму работы энергосистемы.

Блэкаут в Днепропетровской и Запорожской областях

Как сообщало РБК-Украина, в ночь на 10 января в результате очередных ударов РФ по энергетической инфраструктуре без электроснабжения остались сотни тысяч потребителей в нескольких регионах страны. Наиболее критическая ситуация сложилась на Днепропетровщине, в Киевской области и в Киеве.

В Днепропетровской области из-за обстрелов обесточили более 130 тысяч потребителей. Накануне, 7 января, российские войска нанесли массированные удары по объектам критической инфраструктуры Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего регионы полностью остались без света.