Венгрия заблокировала "План Б" по репарационному кредиту для Украины, - POLITICO
Позиция Будапешта усилила давление на переговоры в ЕС, где продолжается поиск единого решения по финансированию помощи Украине и согласованию механизма использования замороженных российских активов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию POLITICO.
Отказ правительства Виктора Орбана поддержать выпуск совместных облигаций усилил напряженность вокруг обсуждаемого кредитного механизма, который лидеры ЕС намерены согласовать в ближайшие недели.
Этот шаг осложнил подготовку альтернативного источника финансирования на случай, если ЕС не сможет задействовать замороженные государственные активы России для покрытия части масштабного кредита Украине.
Позиция Венгрии и реакция стран ЕС
Сообщается что, Венгрия исключила свое участие в выпуске еврооблигаций, которые рассматривались как резервный вариант при привлечении до 165 млрд евро.
Из-за требования единогласного решения отказ Будапешта усилил давление на переговоры. Заявление прозвучало накануне встречи канцлера Германии Фридриха Мерца с премьером Бельгии Бартом де Вевером, посвященной поиску компромисса по замороженным активам.
Мерц подчеркнул: "Я очень серьезно отношусь к опасениям и возражениям премьер-министра Бельгии. Я не хочу его убеждать, я хочу убедить его в правильности предлагаемого нами пути".
Германия готова гарантировать возврат 25% средств, однако Брюссель требует более широких страховых механизмов со стороны всех стран ЕС.
Два варианта от Еврокомиссии и дальнейшие шаги
Комиссия представила два инструмента — выпуск еврооблигаций и кредит, обеспеченный российскими активами. Оба варианта должны предотвратить снижение украинских резервов весной 2025 года. Брюссель утверждает, что предложенный пакет учитывает ключевые риски и замечания Бельгии.
Финансовый пакет ЕС для Украины
Предлагаемый репарационный кредит предусматривает 115 млрд евро на поддержку оборонного сектора Украины и 50 млрд евро на стабилизацию госбюджета.
Бельгия, владеющая значительной долей замороженных российских активов, опасается возможных судебных последствий и пока не поддерживает план.
Напоминаем, что президент Польши Кароль Навроцкий подчеркнул, что с Россией невозможно достичь каких-либо соглашений, заявив, что исторический опыт XIX–XXI веков показывает, что российская политика всегда преследует цели подчинения и уничтожения.
Отметим, что в Украине положительно оценили решение президента Польши Кароля Навроцкого отменить встречу с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, который является союзником российского лидера Владимира Путина.