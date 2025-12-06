Венгрия заблокировала "План Б" по репарационному кредиту для Украины, - POLITICO

Позиция Будапешта усилила давление на переговоры в ЕС, где продолжается поиск единого решения по финансированию помощи Украине и согласованию механизма использования замороженных российских активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию POLITICO .

Отказ правительства Виктора Орбана поддержать выпуск совместных облигаций усилил напряженность вокруг обсуждаемого кредитного механизма, который лидеры ЕС намерены согласовать в ближайшие недели.

Этот шаг осложнил подготовку альтернативного источника финансирования на случай, если ЕС не сможет задействовать замороженные государственные активы России для покрытия части масштабного кредита Украине.

Позиция Венгрии и реакция стран ЕС

Сообщается что, Венгрия исключила свое участие в выпуске еврооблигаций, которые рассматривались как резервный вариант при привлечении до 165 млрд евро.

Из-за требования единогласного решения отказ Будапешта усилил давление на переговоры. Заявление прозвучало накануне встречи канцлера Германии Фридриха Мерца с премьером Бельгии Бартом де Вевером, посвященной поиску компромисса по замороженным активам.

Мерц подчеркнул: "Я очень серьезно отношусь к опасениям и возражениям премьер-министра Бельгии. Я не хочу его убеждать, я хочу убедить его в правильности предлагаемого нами пути".

Германия готова гарантировать возврат 25% средств, однако Брюссель требует более широких страховых механизмов со стороны всех стран ЕС.

Два варианта от Еврокомиссии и дальнейшие шаги

Комиссия представила два инструмента — выпуск еврооблигаций и кредит, обеспеченный российскими активами. Оба варианта должны предотвратить снижение украинских резервов весной 2025 года. Брюссель утверждает, что предложенный пакет учитывает ключевые риски и замечания Бельгии.

Финансовый пакет ЕС для Украины

Предлагаемый репарационный кредит предусматривает 115 млрд евро на поддержку оборонного сектора Украины и 50 млрд евро на стабилизацию госбюджета.

Бельгия, владеющая значительной долей замороженных российских активов, опасается возможных судебных последствий и пока не поддерживает план.