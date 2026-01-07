Днепр атакуют дроны: повреждена многоэтажка, пожары в детсаду и профтехе

Атака вражеских беспилотников в Днепре привела к разрушению многоэтажного дома и пожарам на территориях детсада и заведения профтехобразования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Владислава Гайваненко в Telegram .

"Из-за атаки БпЛА в Днепре повреждена многоэтажка. Возникли пожары на территориях детского сада и профтеха", - написал Гайваненко.



По его словам, информация уточняется.



"Воздушная тревога продолжается. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - подчеркнул он.

Тем временем "Суспільне" со ссылкой на собственных корреспондентов сообщает о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области.

Перед этим об атаке дронов на Кривой Рог предупреждали Воздушные силы ВСУ.