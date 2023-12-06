В Днепре задержали банду, торговавшую оружием на миллионы долларов

В Днепре задержали преступную группировку, торговавшую оружием на миллионы долларов. В масштабной спецоперации полиции, которая длилась двое суток, было задействовано более 100 правоохранителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
Так, в начале декабря во время специальной операции полицейские остановили автомобиль Toyota Highlander в гаражном кооперативе и задержали причастных к преступлению лиц.
Согласно сообщению, их подозревали в торговле оружием и осуществлении незаконных финансовых операций, легализации и отмывании доходов в крупных размерах.
Сообщниками оказались трое жителей Днепра: организатор и два исполнителя.
В ходе 16 обысков по местам проживания, в гаражах и автомобилях "бизнесменов" следователи изъяли более 50 единиц различного оружия и почти 140 боеприпасов и взрывчатых веществ. Кроме того, было обнаружено около 25 тысяч патронов разного калибра и упаковки.
Также у злоумышленников изъяли 5,7 миллионов долларов, почти 50 тысяч евро, более 700 тысяч гривен и пять автомобилей премиум-класса.
Сейчас участникам банды предъявлено подозрение в незаконном содержании оружия и денег. В настоящее они находятся под стражей под стражей.
Кроме того, начато уголовное производство по легализации имущества, полученного преступным путем.
Недавно правоохранители задержали одного из организаторов мошеннической схемы, по которой аферисты выманили у матери погибшего военнослужащего 7,5 миллионов гривен, которые она получила в качестве денежной помощи от государства.
Также накануне стало известно, что правоохранители в Харькове задержали афериста, обещавшего жене погибшего военного "вернуть его из плена" за 10 тысяч долларов.
Кроме того, киберполиция разоблачила мошенников, которые, находясь в СИЗО, продавали автомобили для ВСУ. В результате преступных действий пострадали военные.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.