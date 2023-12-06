В Днепре задержали банду, торговавшую оружием на миллионы долларов

Так, в начале декабря во время специальной операции полицейские остановили автомобиль Toyota Highlander в гаражном кооперативе и задержали причастных к преступлению лиц.

Согласно сообщению, их подозревали в торговле оружием и осуществлении незаконных финансовых операций, легализации и отмывании доходов в крупных размерах.

Сообщниками оказались трое жителей Днепра: организатор и два исполнителя.

В ходе 16 обысков по местам проживания, в гаражах и автомобилях "бизнесменов" следователи изъяли более 50 единиц различного оружия и почти 140 боеприпасов и взрывчатых веществ. Кроме того, было обнаружено около 25 тысяч патронов разного калибра и упаковки.

Также у злоумышленников изъяли 5,7 миллионов долларов, почти 50 тысяч евро, более 700 тысяч гривен и пять автомобилей премиум-класса.

Сейчас участникам банды предъявлено подозрение в незаконном содержании оружия и денег. В настоящее они находятся под стражей под стражей.

Кроме того, начато уголовное производство по легализации имущества, полученного преступным путем.