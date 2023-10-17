Полиция задержала мошенника, который выманил у матери погибшего военного 7,5 млн гривен

Правоохранители задержали одного из организаторов мошеннической схемы, по которой аферисты выманили у матери погибшего военнослужащего 7,5 млн гривен, которые она получила в качестве денежной помощи от государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции .

Оперативники Главного управления Нацполиции в Закарпатской области задержали 35-летнего жителя Киева, который вместе с сообщниками обманул мать погибшего военнослужащего из Донецкой области на 7,5 млн гривен.

Отмечается, что деньги, которыми завладели злоумышленники, женщина получила в качестве выплаты от государства из-за смерти сына, который защищал Украину от российского агрессора.

После того как потерпевшая получила денежную помощь, ей начали звонить по телефону неизвестные. Они убеждали, что не стоит держать деньги в банках, ведь в ближайшее время они обанкротятся. Аферисты рекомендовали женщине положить деньги на счет в финансовое учреждение за границей и предлагали свою помощь в этом.

Женщина согласилась на предложение и положила 5 млн гривен на криптокошелек, созданный злоумышленниками. Спустя время она захотела снять часть средств с "счета", однако мошенники сообщили, что средства арестованы и для того, чтобы их разблокировать, нужно перечислить им на счета еще определенную сумму денег. В дальнейшем, несколькими переводами, потерпевшая перевела мошенникам еще 2,5 млн гривен. После этого связь с мошенниками оборвалась.

Обманутая женщина обратилась за помощью в местную полицию.

Закарпатские полицейские проводили масштабные оперативные мероприятия почти 6 месяцев, ведь мошенники выводили деньги через многочисленные подставные лица и десятки специально созданных счетов, в том числе в криптобанкинге.

Правоохранители подробно отследили маршрут движения средств и вышли на основных фигурантов этой схемы.

В настоящее время по делу провели почти 50 обысков в разных регионах Украины: по месту жительства организаторов и их возможных сообщников. Правоохранители изъяли ряд важных доказательств, в том числе большое количество наличных денег в иностранной и национальной валюте, а также дорогостоящие автомобили фигурантов. Одного из организаторов мошеннического колл-центра уже доставили в Закарпатье и поместили в изолятор временного содержания. Он дает показания полиции своих сообщников и сотрудничает со следствием.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса. Также суд уже рассмотрел ходатайство о мере пресечения для него. Согласно определению суда последний будет находиться под стражей с возможностью внесения денежного залога в размере 13 млн 285 тысяч гривен.

В настоящее время оперативники устанавливают местонахождение других лиц, причастных к этому преступлению, и круг пострадавших от аферистов лиц. Следствие по делу продолжается.

Напомним, ранее правоохранители в Черкассах задержали рэкетира, который "выбивал" деньги из семей погибших украинских военных.

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