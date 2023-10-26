Мошенники из СИЗО "продавали" автомобили для ВСУ. Среди пострадавших военные

Киберполиция разоблачила мошенников, которые, находясь в СИЗО, продавали автомобили для ВСУ. В результате преступных действий пострадали военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграмм-канал Департамента киберполиции.

По данным правоохранителей, "схему" организовали двое жителей Сумской области, которые отбывают наказание в одном из учреждений областного центра.

Привлекая к преступной деятельности сообщников по "воле", мошенники размещали объявления о продаже нерастаможенных автомобилей на популярных онлайн-платформах.

Основным условием покупки была подписка в размере от 2 до 10 тысяч гривен.

В настоящее время установлены 10 потерпевших, в том числе военнослужащие ВСУ. Общая сумма ущерба составляет около 200 тысяч гривен .

Фото: правоохранители задержали мошенников (t.me/CyberpolUA)

Действия правоохранителей

По состоянию на данный момент, по данным полиции, было проведено 13 обысков. Изъято:

компьютерная техника,

накопители данных,

мобильные телефоны,

банковские и сим-карты,

документацию и "черновые" записи,

денежные средства,

патроны к огнестрельному оружию.

Организаторам "схемы" объявлено подозрение по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УКУ. В случае доказывания вины подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.

Приговоры за антигосударственную деятельность

Напомним, в Украине отправили в тюрьму еще троих боевиков, которые в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" воевали против ВСУ.

Также ранее в Украине приговорили судью из Крыма к 12 годам тюрьмы за государственную измену. Она в 2014 году судья в Крыму перешла на сторону оккупантов и начала "работать" в фейковом учреждении.

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