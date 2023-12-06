У Дніпрі затримали банду, що торгувала зброєю на мільйони доларів

У Дніпрі затримали злочинне угруповання, яке торгувало зброєю на мільйони доларів. У масштабній спецоперації, яка тривала дві доби, було задіяно понад 100 правоохоронців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС України.
Так, на початку грудня під час спеціальної операції поліцейські зупинили автомобіль "Toyota Highlander" у гаражному кооперативі та затримали причетних до злочину осіб.
Згідно з повідомленням, їх підозрювали у торгівлі зброєю та здійсненні незаконних фінансових операцій, легалізації та відмиванні доходів у великих розмірах.
Спільниками виявились троє жителів Дніпра: організатор та двоє виконавців.
У ході 16 обшуків за місцями мешкання, в гаражах та в автомобілях "бізнесменів" слідчі вилучили понад 50 одиниць різної зброї та майже 140 боєприпасів та вибухових речовин. Крім того, було виявлено близько 25 тисяч набоїв різного калібру та пакування.
Також у зловмисників вилучили 5,7 мільйона доларів, майже 50 тисяч євро, понад 700 тисяч гривень та п’ять автомобілів преміум-класу.
Зараз учасникам банди пред'явлено підозру у незаконному утриманні зброї та грошей. Наразі вони знаходяться під вартою під вартою.
Крім того, розпочато кримінальне провадження щодо легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
Нещодавно правоохоронці затримали одного з організаторів шахрайської схеми, за якою аферисти виманили у матері загиблого військовослужбовця 7,5 мільйонів гривень, які вона отримала як грошову допомогу від держави.
Також напередодні стало відомо, що правоохоронці в Харкові затримали афериста, який обіцяв дружині загиблого військового "повернути його з полону" за 10 тисяч доларів.
Крім того, кіберполіція викрила шахраїв, які перебуваючи в СІЗО продавали автівки для ЗСУ. В результаті злочинних дій постраждали військові.
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