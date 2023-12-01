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В Харькове задержали мошенника. За 10 тысяч долларов он обещал "вернуть военного из плена"

Харьков, Пятница 01 декабря 2023 18:20
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В Харькове задержали мошенника. За 10 тысяч долларов он обещал "вернуть военного из плена" Архивное фото: В Харькове задержали мошенника (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители в Харькове задержали афериста, который обещал жене погибшего военного "вернуть его из плена" за 10 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали дела

Во время проведения комплексных мероприятий в Харькове разоблачили местного жителя, который выманивал 10 тысяч американских долларов с жены погибшего воина ВСУ.

Злоумышленник "сыграл" на том, что военнослужащий погиб в так называемой серой зоне, поэтому его тело еще не передали близким.

Узнав об этом, мошенник начал выдавать себя за сотрудника СБУ и убеждать женщину в том, что ее муж якобы находится в плену у российских оккупантов.

Мошеннику объявили подозрение

За денежное "вознаграждение" фигурант обещал ей свое содействие в "возвращении" военного домой. Для решения этого вопроса злоумышленник "гарантировал" своей жертве, что внесет фамилию якобы пленного воина в список на "первоочередной" обмен.

Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия фигуранта и задержали его во время получения денег от потерпевшей. Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами незаконной деятельности.

Фото: Задержание (facebook.com/SecurSerUkraine)

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по факту мошенничества. Планируется избрание ему меры пресечения - содержание под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Громкие преступления в Украине

Правоохранители задержали одного из организаторов мошеннической схемы, по которой аферисты выманили у матери погибшего военнослужащего 7,5 млн. гривен, которые она получила в качестве денежной помощи от государства.

Также киберполиция разоблачила мошенников, которые, находясь в СИЗО, продавали автомобили для ВСУ. В результате преступных действий пострадали военные.

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