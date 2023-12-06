ua en ru
Ср, 06 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Днепре задержали банду, торговавшую оружием на миллионы долларов

Днепр, Среда 06 декабря 2023 12:46
UA EN RU
В Днепре задержали банду, торговавшую оружием на миллионы долларов Фото: в Днепре задержали банду торговцев оружием (facebook.com/UA_National_Police)
Автор: Ярослава Борзова

В Днепре задержали преступную группировку, торговавшую оружием на миллионы долларов. В масштабной спецоперации полиции, которая длилась двое суток, было задействовано более 100 правоохранителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

Так, в начале декабря во время специальной операции полицейские остановили автомобиль Toyota Highlander в гаражном кооперативе и задержали причастных к преступлению лиц.

Согласно сообщению, их подозревали в торговле оружием и осуществлении незаконных финансовых операций, легализации и отмывании доходов в крупных размерах.

Сообщниками оказались трое жителей Днепра: организатор и два исполнителя.

В ходе 16 обысков по местам проживания, в гаражах и автомобилях "бизнесменов" следователи изъяли более 50 единиц различного оружия и почти 140 боеприпасов и взрывчатых веществ. Кроме того, было обнаружено около 25 тысяч патронов разного калибра и упаковки.

Также у злоумышленников изъяли 5,7 миллионов долларов, почти 50 тысяч евро, более 700 тысяч гривен и пять автомобилей премиум-класса.

Сейчас участникам банды предъявлено подозрение в незаконном содержании оружия и денег. В настоящее они находятся под стражей под стражей.

Кроме того, начато уголовное производство по легализации имущества, полученного преступным путем.

Громкие преступления в Украине

Недавно правоохранители задержали одного из организаторов мошеннической схемы, по которой аферисты выманили у матери погибшего военнослужащего 7,5 миллионов гривен, которые она получила в качестве денежной помощи от государства.

Также накануне стало известно, что правоохранители в Харькове задержали афериста, обещавшего жене погибшего военного "вернуть его из плена" за 10 тысяч долларов.

Кроме того, киберполиция разоблачила мошенников, которые, находясь в СИЗО, продавали автомобили для ВСУ. В результате преступных действий пострадали военные.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
полиция Оружие в Украине Задержание
NEWS
У россиян три линии обороны, ВСУ прошли две. Есть план войны на 2024 год, - Умеров
У россиян три линии обороны, ВСУ прошли две. Есть план войны на 2024 год, - Умеров
DAILY
Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению