Главная » Новости » Война в Украине

Ночной обстрел Днепра: в вагонах и вокзале выбиты окна, два поезда отправились с задержкой

Вторник 18 ноября 2025 02:15

Ночной обстрел Днепра: в вагонах и вокзале выбиты окна, два поезда отправились с задержкой Фото: поезда задержались примерно на 2,5 часа (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты поздно вечером, 18 ноября, массированно атаковали Днепр дронами. В результате обстрела пострадали вагоны и вокзал, а два поезда отправились с задержкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

В компании проинформировали, что по Днепру был ряд массированных атак. Из-за с задержкой примерно на 2,5 часа решили два пассажирских поезда, а именно:

  • 31 Запорожье - Перемышль;
  • 119 Днепр - Холм.

"Пассажиры и бригады этих поездов, а также пригородного поезда 6044 Пятихатки - Днепр в течение всей атаки находились в укрытии вокзала и повреждений не получили", - говорится в сообщении.

Кроме того, в УЗ рассказали, что взрывной волной выбито несколько окон в вагонах и на вокзале. Более того, регион частично обесточен, поэтому железнодорожники задействовали резервные тепловозы.

"Движение полностью восстановлено. Задержки контролируемые, будем сокращать", - добавили в компании.

Обстрел Днепра

Напомним, вечером ближе к 23:00 местные власти Днепра сообщили, что город находится под массированной атакой вражеских дронов-камикадзе.

Жители слышали серии взрывов, а вскоре стало известно, что в результате атаки в Днепре и районе возникли пожары.

Также издание "Суспільне" недавно написало, что из-за обстрела пострадало здание их редакции и Украинского радио. В частности, произошел пожар, вылетели окна и двери, а здание частично повреждено. Официальные власти об этом пока ничего не писали.

Днипро Война в Украине
Новости
