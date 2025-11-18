Ночной обстрел Днепра: в вагонах и вокзале выбиты окна, два поезда отправились с задержкой
Российские оккупанты поздно вечером, 18 ноября, массированно атаковали Днепр дронами. В результате обстрела пострадали вагоны и вокзал, а два поезда отправились с задержкой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
В компании проинформировали, что по Днепру был ряд массированных атак. Из-за с задержкой примерно на 2,5 часа решили два пассажирских поезда, а именно:
- 31 Запорожье - Перемышль;
- 119 Днепр - Холм.
"Пассажиры и бригады этих поездов, а также пригородного поезда 6044 Пятихатки - Днепр в течение всей атаки находились в укрытии вокзала и повреждений не получили", - говорится в сообщении.
Кроме того, в УЗ рассказали, что взрывной волной выбито несколько окон в вагонах и на вокзале. Более того, регион частично обесточен, поэтому железнодорожники задействовали резервные тепловозы.
"Движение полностью восстановлено. Задержки контролируемые, будем сокращать", - добавили в компании.
Обстрел Днепра
Напомним, вечером ближе к 23:00 местные власти Днепра сообщили, что город находится под массированной атакой вражеских дронов-камикадзе.
Жители слышали серии взрывов, а вскоре стало известно, что в результате атаки в Днепре и районе возникли пожары.
Также издание "Суспільне" недавно написало, что из-за обстрела пострадало здание их редакции и Украинского радио. В частности, произошел пожар, вылетели окна и двери, а здание частично повреждено. Официальные власти об этом пока ничего не писали.