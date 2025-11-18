Ночной обстрел Днепра: в вагонах и вокзале выбиты окна, два поезда отправились с задержкой

Российские оккупанты поздно вечером, 18 ноября, массированно атаковали Днепр дронами. В результате обстрела пострадали вагоны и вокзал, а два поезда отправились с задержкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

В компании проинформировали, что по Днепру был ряд массированных атак. Из-за с задержкой примерно на 2,5 часа решили два пассажирских поезда, а именно:

31 Запорожье - Перемышль;

119 Днепр - Холм.

"Пассажиры и бригады этих поездов, а также пригородного поезда 6044 Пятихатки - Днепр в течение всей атаки находились в укрытии вокзала и повреждений не получили", - говорится в сообщении.

Кроме того, в УЗ рассказали, что взрывной волной выбито несколько окон в вагонах и на вокзале. Более того, регион частично обесточен, поэтому железнодорожники задействовали резервные тепловозы.

"Движение полностью восстановлено. Задержки контролируемые, будем сокращать", - добавили в компании.