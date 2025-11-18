ua en ru
Россия ударила по железной дороге в Днепре и на Харьковщине: есть пострадавшие и большие разрушения

Украина, Вторник 18 ноября 2025 08:48
Россия ударила по железной дороге в Днепре и на Харьковщине: есть пострадавшие и большие разрушения Фото: последствия обстрела (t.me/OleksiiKuleba)
Автор: Наталья Кава

Ночью армия РФ нанесла массированный удар по железнодорожной инфраструктуре в Днепре и на Харьковщине. Атака вызвала серьезные разрушения, пожары и повреждения гражданских объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексея Кулебу и ГСЧС.

В частности, в Днепре враг попал десятками дронов-камикадзе в пригородное депо, которое обслуживает пассажирские электропоезда региона. Это уже второй массированный удар по объекту за время полномасштабной войны.

"Существенно разрушен основной ремонтный цех. Поврежден вокзал в Днепре. Уже начат разбор завалов, оперативное восстановление", - пишет Кулеба.

Несмотря на разрушения, утренние электрички из Днепра были отправлены по графику.

Фото: последствия обстрела (t.me/OleksiiKuleba)

На Харьковщине россияне обстреляли ряд железнодорожных станций. В Берестовом травмирован работник железной дороги, ему оказана медицинская помощь. Повреждены вагоны и инфраструктура четырех станций.

По уточненной информации ГСЧС, в городе пострадали два человека - 59-летняя женщина и 67-летний мужчина. В результате ударов возникло несколько масштабных пожаров.

Повреждены медиаздание, частные и коммунальные предприятия, магазины, киоски, заведение питания, инфраструктурные объекты, станция техобслуживания, шесть многоэтажек и гаражи. Более 20 авто разрушены или повреждены.

В Новоалександровской громаде загорелось частное домовладение, а в Самаровском и Павлоградском районах также зафиксированы поражения объектов инфраструктуры.

Обстрелы 18 ноября

Этой ночью враг снова атаковал Украину различными типами вооружения. По данным Воздушных сил были применены ударные дроны, а также ракеты.

В частности, накануне вечером под массированной атакой беспилотников оказался Днепр. Там изуродованы двухэтажное здание медиа, транспортное и частное предприятия, админздание, СТО, магазины и киоски, заведение общественного питания, инфраструктура, 6 многоквартирных домов, гаражи, более 20 авто, еще 3 - уничтожены.

Также россияне ударили ракетами по Берестину Харьковской области. В результате атаки были пострадавшие, но сейчас стало известно о погибшей девушке.

