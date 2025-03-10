В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: реакция военкомата

Как отметили в военкомате, 10 марта одна из групп оповещения совместно с полицейскими обнаружила двух нарушителей правил воинского учета, которые находятся в розыске. На место подъехал водитель Tesla, который представился руководителем двух нарушителей. Он начал вести себя агрессивно и приказал военнообязанным сесть в автомобиль. Парней остановили сотрудники полиции.



"Реагируя на это, водитель толкнул одного из работников ТЦК и СП, после чего внезапно сел за руль, резко начал движение и сбил другого военнослужащего. Пострадавший оказался на капоте автомобиля и получил телесные повреждения", - отметили в ТЦК.

Степень тяжести его травм установят специалисты. Сейчас пострадавший находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Против правонарушителя открыли уголовное дело по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины - умышленное легкое телесное повреждение.