В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: реакция военкомата

В Днепре водитель Tesla сбил военнослужащего ТЦК. После этого пострадавший "прокатился" на капоте автомобиля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепропетровский областной территориальный центр комплектования в Facebook.
Как отметили в военкомате, 10 марта одна из групп оповещения совместно с полицейскими обнаружила двух нарушителей правил воинского учета, которые находятся в розыске. На место подъехал водитель Tesla, который представился руководителем двух нарушителей. Он начал вести себя агрессивно и приказал военнообязанным сесть в автомобиль. Парней остановили сотрудники полиции.
"Реагируя на это, водитель толкнул одного из работников ТЦК и СП, после чего внезапно сел за руль, резко начал движение и сбил другого военнослужащего. Пострадавший оказался на капоте автомобиля и получил телесные повреждения", - отметили в ТЦК.
Степень тяжести его травм установят специалисты. Сейчас пострадавший находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.
Против правонарушителя открыли уголовное дело по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины - умышленное легкое телесное повреждение.
Напомним, в конце февраля в сети появилось видео, на котором сотрудники ТЦК сбили мужчину с велосипеда и посадили в автомобиль.
Согласно версии военкомата, мужчина оказался военнослужащим одной из бригад. Он самовольно оставил часть.
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