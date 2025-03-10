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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: реакция военкомата

Иллюстративное фото: в Днепре между мужчинами и сотрудниками ТЦК произошел конфликт (zoda.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В Днепре водитель Tesla сбил военнослужащего ТЦК. После этого пострадавший "прокатился" на капоте автомобиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепропетровский областной территориальный центр комплектования в Facebook.

Как отметили в военкомате, 10 марта одна из групп оповещения совместно с полицейскими обнаружила двух нарушителей правил воинского учета, которые находятся в розыске. На место подъехал водитель Tesla, который представился руководителем двух нарушителей. Он начал вести себя агрессивно и приказал военнообязанным сесть в автомобиль. Парней остановили сотрудники полиции.
 

"Реагируя на это, водитель толкнул одного из работников ТЦК и СП, после чего внезапно сел за руль, резко начал движение и сбил другого военнослужащего. Пострадавший оказался на капоте автомобиля и получил телесные повреждения", - отметили в ТЦК. 

Степень тяжести его травм установят специалисты. Сейчас пострадавший находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. 

Против правонарушителя открыли уголовное дело по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины - умышленное легкое телесное повреждение.

Напомним, в конце февраля в сети появилось видео, на котором сотрудники ТЦК сбили мужчину с велосипеда и посадили в автомобиль.

Согласно версии военкомата, мужчина оказался военнослужащим одной из бригад. Он самовольно оставил часть.

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