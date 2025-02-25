Харьковский ТЦК рассказал свою версию конфликта военных с велосипедистом: что говорят

Во вторник, 25 февраля, в украинских соцсетях распространилось видео, на котором люди в военной форме напали на велосипедиста и столкнули его на землю. Харьковский ТЦЦ подтвердил конфликт и рассказал свою версию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Харьковского ОТЦК и СП.

По словам представителей областного ТЦК, на распространенном видео действительно зафиксирована конфликтная ситуация между военнослужащим центра комплектования и гражданином, который передвигался на велосипеде.

Она произошла во время мероприятий оповещения, которые осуществляли сотрудники ТЦК в Харькове. Сообщается, что военнослужащие обнаружили велосипедиста, который двигался по тротуару и не реагировал на требования группы оповещения остановиться и предоставить на проверку документы.

"С целью выяснения причин побега, гражданин был остановлен военнослужащим ТЦК и СП, при этом мужчина был столкнут с велосипеда на землю", - пояснили в Харьковском ТЦК.

Во время проверки документов сотрудники центра комплектования обнаружили, что мужчина является военнослужащим одной из бригад. Сейчас он находится в розыске, как самовольно оставивший воинскую часть, добавили в ТЦК.

Велосипедиста доставили в отдел полиции, а затем - в Харьковский зональный отдел Военной службы правопорядка.

Вместе с тем ТЦК уверяет, что по факту превышения служебных полномочий военнослужащим группы оповещения назначено служебное расследование, а по его результатам будут приняты соответствующие дисциплинарные меры.