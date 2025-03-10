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У Дніпрі водій Tesla "прокотив" на капоті військовослужбовця ТЦК: реакція військкомату

Ілюстративне фото: у Дніпрі між чоловіками та співробітниками ТЦК стався конфлікт (zoda.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

У Дніпрі водій Tesla збив військовослужбовця ТЦК. Після цього потерпілий "прокатився" на капоті автомобіля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування у Facebook.

Як зазначили у військкоматі, 10 березня одна з груп оповіщення спільно з поліцейськими виявила двох порушників правил військового обліку, які перебувають у розшуку. На місце під'їхав водій Tesla, який представився керівником двох порушників. Він почав поводитися агресивно і наказав військовозобов'язаним сісти в автомобіль. Хлопців зупинили співробітники поліції.
 

"Реагуючи на це, водій штовхнув одного з працівників ТЦК і СП, після чого раптово сів за кермо, різко розпочав рух і збив іншого військовослужбовця. Потерпілий опинився на капоті автомобіля та отримав тілесні ушкодження", - зазначили в ТЦК.

Ступінь тяжкості його травм встановлять фахівці. Наразі потерпілий перебуває в лікарні, його життю нічого не загрожує.

Проти правопорушника відкрили кримінальну справу за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України - умисне легке тілесне ушкодження.

Нагадаємо, наприкінці лютого в мережі з'явилося відео, на якому співробітники ТЦК збили чоловіка з велосипеда і посадили в автомобіль.

Згідно з версією військкомату, чоловік виявився військовослужбовцем однієї з бригад. Він самовільно залишив частину.

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