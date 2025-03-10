У Дніпрі водій Tesla "прокотив" на капоті військовослужбовця ТЦК: реакція військкомату

Як зазначили у військкоматі, 10 березня одна з груп оповіщення спільно з поліцейськими виявила двох порушників правил військового обліку, які перебувають у розшуку. На місце під'їхав водій Tesla, який представився керівником двох порушників. Він почав поводитися агресивно і наказав військовозобов'язаним сісти в автомобіль. Хлопців зупинили співробітники поліції.



"Реагуючи на це, водій штовхнув одного з працівників ТЦК і СП, після чого раптово сів за кермо, різко розпочав рух і збив іншого військовослужбовця. Потерпілий опинився на капоті автомобіля та отримав тілесні ушкодження", - зазначили в ТЦК.

Ступінь тяжкості його травм встановлять фахівці. Наразі потерпілий перебуває в лікарні, його життю нічого не загрожує.

Проти правопорушника відкрили кримінальну справу за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України - умисне легке тілесне ушкодження.