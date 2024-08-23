RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Днепре разоблачили адвоката, который помогал уклоняться от мобилизации за 25 тысяч долларов

Фото: В Днепре разоблачили адвоката, который помогал уклоняться от мобилизации за 25 тысяч долларов (t.me/pgo_gov_ru)
Автор: Валерия Полищук

В Днепре разоблачены два человека, которые за 25 тысяч долларов помогали военнообязанному избежать мобилизации.

Подозрение выдвинуто военнослужащему и его сообщнице по факту злоупотребления влиянием (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Следствие установило, что военнослужащий, который является действующим адвокатом, вместе с сообщницей пообещали за 25 тысяч долларов повлиять на должностных лиц ТЦК, СП и ВВК, чтобы признать военнообязанного непригодным к службе.

Кроме этого, подозреваемый за 45 тысяч гривен передал уклонистам пустые бланки повесток, что позволило избежать призыва.

Правоохранители задержали подозреваемых, сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

 

Фото: В Днепре разоблачили адвоката, который помогал уклоняться от мобилизации за 25 тысяч долларов (t.me/pgo_gov_ru)

Ранее СБУ в Киеве задержала адвоката, организовавшего "схему для уклонистов". За "услуги" он просил от 3 до 50 тысяч долларов.

Также в Тернопольской области разоблачили депутата сельского совета, который помог бежать из Украины 74 военнообязанным.

А недавно пограничники задержали "КАМАЗ", на котором полсотни уклонистов пытались скрыться в Молдове.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в УкраинеСлужба безопасности УкраиныДнепр-1