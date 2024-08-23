У Дніпрі викрили адвоката, який допомагав ухилятися від мобілізації за 25 тисяч доларів

Раніше СБУ у Києві затримала адвоката, який організував "схему для ухилянтів". За "послуги" він просив від 3 до 50 тисяч доларів.

Також у Тернопільській області викрили депутата сільської ради, який допоміг втекти з України 74 військовозобов'язаним.

А нещодавно прикордонники затримали "КАМАЗ", на якому півсотні ухилянтів намагались втекти до Молдови.

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