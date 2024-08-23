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У Дніпрі викрили адвоката, який допомагав ухилятися від мобілізації за 25 тисяч доларів

Фото: У Дніпрі викрили адвоката, який допомагав ухилятися від мобілізації за 25 тисяч доларів (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Валерія Поліщук

У Дніпрі викрито двох осіб, які за 25 тисяч доларів допомагали військовозобов’язаному уникнути мобілізації.

Підозру висунуто військовослужбовцю та його спільниці за фактом зловживання впливом (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Слідство встановило, що військовослужбовець, який є діючим адвокатом, разом зі спільницею пообіцяли за 25 тисяч доларів  вплинути на службових осіб ТЦК, СП і ВЛК, щоб визнати військовозобов’язаного непридатним до служби.

Окрім цього, підозрюваний за 45 тисяч гривень передав ухилянтам порожні бланки повісток, що дозволило уникнути призову.

Правоохоронці затримали підозрюваних, наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

 

Фото: У Дніпрі викрили адвоката, який допомагав ухилятися від мобілізації за 25 тисяч доларів (t.me/pgo_gov_ua)

Раніше СБУ у Києві затримала адвоката, який організував "схему для ухилянтів". За "послуги" він просив від 3 до 50 тисяч доларів.

Також у Тернопільській області викрили депутата сільської ради, який допоміг втекти з України 74 військовозобов'язаним.

А нещодавно прикордонники затримали "КАМАЗ", на якому півсотні ухилянтів намагались втекти до Молдови.

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