У Дніпрі вибухи, оголошена тривога

Вибухи у Дніпрі пролунали зранку 2 грудня. В області була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Варто зазначити, що повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили після того, як у Дніпрі пролунали вибухи.

Повітряні сили попереджають про загрозу застосування ворог балістичного озброєння.

Оновлено о 9:32

У Дніпрі пролунали повторні вибухи. Повітряні сили закликали жителів міста перебувати в укриттях.

Додамо, що станом на 9:15 повітряну тривогу оголосили у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Полтавській, Кіровоградській та Херсонській областях.

Нічний обстріл України

У ніч на 2 грудня російська армія вчергове атакувала Україну. Окупанти випустили 11 дронів-камікадзе іранської розробки з Криму та керовану авіаційну ракету Х-59 з повітряного простору окупованої Запорізької області.

Сили протиповітряної оборони України збили 10 "шахедів" та ракету.

Сьогодні вночі під час повітряної тривоги лунали вибухи в передмісті Дніпра.