В Днепре и Запорожье прогремели взрывы: города под ударом баллистики

В ночь на 30 октября в Запорожье и Днепре прогремели мощные взрывы. Враг атаковал города под баллистикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ , главу Запорожской ОВА Ивана Федорова и украинские СМИ.

"В Запорожье были слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного", - говорилось в сообщении в 04:00.

Перед этим Воздушные силы ВСУ заявили, что существует угроза применения баллистического вооружения из Крыма, после чего фиксировалась цель в направлении Запорожья.

По данным мониторинговых каналов, на город за 10 минут прилетело не менее 4 ракет. Кроме того, глава ОВА подтвердил атаку, отметив, что враг атаковал инфраструктурный объект.

Кроме того, "Суспільне" информировали о взрывах в Днепре, а Воздушные силы фиксировали в направлении города ракеты (скоростные цели).