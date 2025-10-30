ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

У Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи: міста під ударом балістики

Україна, Четвер 30 жовтня 2025 04:22
У Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи: міста під ударом балістики Фото: наслідки атаки уточнюються (facebook.com/DSNSKyiv/)
Автор: Марина Балабан

В ніч на 30 жовтня у Запоріжжі та Дніпрі пролунали потужні вибухи. Ворог атакував міста під балістикою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, голову Запорізької ОВА Івана Федорова та українські ЗМІ.

"У Запоріжжі було чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йшлося у повідомленні о 04:00.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ заявили, що існує загроза застосування балістичного озброєння з Криму, після чого фіксувалася ціль в напрямку Запоріжжя.

За даними моніторингових каналів, на місто за 10 хвилин прилетіло щонайменше 4 ракети. Окрім того, глава ОВА підтвердив атаку, зазначивши, що ворог атакував інфраструктурний об'єкт.

Окрім того, "Суспільне" інформували про вибухи у Дніпрі, а Повітряні сили фіксували в напрямку міста ракети (швидкісні цілі).

Масована атака по Україні

В ніч на 22 жовтня у Києві та низці інших міст пролунали дуже гучні вибухи. Росіяни запустили в напрямку України балістику і дрони.

Раніше РБК-Україна писало про атаку КАБами на Харків в ніч на 21 жовтня. В результаті ворожого обстрілу постраждали 11 осіб – вісім жінок та троє чоловіків отримали гостру стресову реакцію.

