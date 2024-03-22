В Запорожье прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Перед этим в Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Атака на Украину 22 марта

Напомним, в ночь на 22 марта россияне масштабно атакуют "Шахедами" территорию Украины. В ряде южных, центральных и западных областей объявлена воздушная тревога.

Кроме того, Воздушные силы сообщили о запуске ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95 из региона Каспийского моря.

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