В Кривом Роге был слышен взрыв на фоне атаки "Шахедов"

Иллюстративное фото: в Кривом Роге были слышны взрывы из-за российской атаки (Getty Images)

В районе города Кривой Рог 4 июля прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, объявленной в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула и Telegram Воздушных сил ВСУ.

Перед тем фиксировалось движение вражеских ударных беспилотников в сторону населенного пункта. "Кривой Рог. Шахедная атака. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал Вилкул. Добавим, что в 10:29 силы ПС предупреждали о вражеских ударных БпЛА на западе Днепропетровщины курсом на запад и юг. Стоит заметить, что в командовании Воздушных сил ВСУ информировали в 10:41 о движении нескольких групп ударных БпЛА на Кривой Рог.