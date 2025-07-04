В Кривом Роге был слышен взрыв на фоне атаки "Шахедов"
В районе города Кривой Рог 4 июля прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, объявленной в Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула и Telegram Воздушных сил ВСУ.
Перед тем фиксировалось движение вражеских ударных беспилотников в сторону населенного пункта.
"Кривой Рог. Шахедная атака. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал Вилкул.
Добавим, что в 10:29 силы ПС предупреждали о вражеских ударных БпЛА на западе Днепропетровщины курсом на запад и юг.
Стоит заметить, что в командовании Воздушных сил ВСУ информировали в 10:41 о движении нескольких групп ударных БпЛА на Кривой Рог.
Обстрелы Кривого Рога
Напомним, этот город нередко страдает от обстрелов со стороны российских захватчиков. Часто для ударов по Кривому Рогу враг применяет ракеты различных типов и дроны-камикадзе.
Во время прошлого обстрела, 6 декабря, росармия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу с применением баллистики. Тогда было повреждено административное здание, шесть многоквартирных и пять частных домов. Проводили аварийно-спасательную операцию. В результате российской атаки погибли три человека, еще 17 человек получили ранения.
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