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Удар по жилому дому в Днепре: в ГСЧС показали фото последствий российской атаки

Днепр, Воскресенье 07 января 2024 02:20
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Удар по жилому дому в Днепре: в ГСЧС показали фото последствий российской атаки Фото: в ГСЧС показали последствия российской атаки дронов на Днепр (facebook dp.dsns)
Автор: Максим Шушко

Российские оккупационные войска атаковали ударными беспилотниками Днепр вчера вечером, 6 января. В результате был поврежден жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области в Facebook.

Отмечается, что из-за атаки вражеских дронов в Днепре повреждено жилое здание и уничтожены легковые автомобили. Чрезвычайники спасли шесть человек, из которых двое детей. Погибших нет.

"К ликвидации последствий вражеской атаки по городу привлечены 45 спасателей и 11 единиц пожарно-спасательной и специальной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области", - заявили в ведомстве.

Атака дронов на Днепропетровскую область

Российские захватчики атаковали Днепр беспилотниками вчера вечером, 6 января. В городе раздавались взрывы. Впоследствии глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате российской атаки дронов пострадал дом, где проживали 22 семьи.

Впоследствии стало известно, что силами противовоздушной обороны было уничтожено семь вражеских дронов в Днепровском и Никопольском районах области.

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Днепр атака дронов Война России против Украины
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