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В Киеве прозвучали взрывы, в области работает ПВО

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Киев, Понедельник 02 января 2023 00:28
В Киеве прозвучали взрывы, в области работает ПВО Фото: в Киеве прозвучал взрыв (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Киеве ночью 2 января прогремели взрывы, в области работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на очевидцев и Telegram главы Киевской ОВА Алексея Кулебы и очевидцев.

Жителей просят оставаться в укрытиях до отмены воздушной тревоги.

Обновлено (01:34)

В Киеве и области работает ПВО, сообщает Киевская городская военная администрация.

Напомним, над Украиной замечены две группы иранских беспилотников-камикадзе. Их точное количество пока не установлено. В ряде областей продолжается воздушная тревога.

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