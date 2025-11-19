ua en ru
В Днепре прогремели взрывы: на город летели ракеты

Среда 19 ноября 2025 07:19
В Днепре прогремели взрывы: на город летели ракеты Фото: последствия атаки пока неизвестны (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Утром в среду, 19 ноября, в Днепре были слышны громкие взрывы. Это произошло в момент комбинированной атаки РФ по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

"В Днепре слышны звуки взрыва, сообщили корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 07:11.

Прямо перед этим военные сообщают, что прямо на Днепр летят ракеты.

Где объявили тревогу

По состоянию на 07:19 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал сейчас по всей территории Украины. Причина - ракетная и дроновая атака РФ.

В Днепре прогремели взрывы: на город летели ракеты

Массированная атака РФ по Украине

Напомним, что россияне в ночь на 19 ноября и утром же этого дня осуществляют очередную комбинированную атаку по Украине.

Ночью оккупанты ударили дронами по Харькову. В городе в результате обстрела повреждены дома, разрушен супермаркет "Сильпо" и известно о десятках пострадавших людей.

Примерно после 03:20 во многих регионах Украины были зафиксированы вражеские дроны, которые до сих пор продолжают летать над нашей страной.

Ближе к утру враг запустил по Украине крылатых ракет типа "Калибр", были пуски аэробаллист ракеты типа "Кинжал", а прямо сейчас над Украиной до сих пор фиксируются крылатые ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Кстати, на фоне комбинированной атаки взрывы за последний час были слышны как минимум во Львове и Тернополе.

Подробнее о том, чем атакует РФ Украину и где фиксируются ракеты - читайте в материале РБК-Украина.

