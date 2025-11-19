ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

У Дніпрі пролунали вибухи: на місто летіли ракети

Середа 19 листопада 2025 07:19
У Дніпрі пролунали вибухи: на місто летіли ракети Фото: наслідки атаки поки невідомі (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зранку у середу, 19 листопада, у Дніпрі було чути гучні вибухи. Це сталося у момент комбінованої атаки РФ по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

"У Дніпрі чутно звуки вибуху, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 07:11.

Прямо перед цим військові повідомляти, що прямо на Дніпро летять ракети.

Де оголосили тривогу

Станом на 07:19 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал наразі по всій території України. Причина - ракетна та дронова атака РФ.

У Дніпрі пролунали вибухи: на місто летіли ракети

Масована атака РФ по Україні

Нагадаємо, що росіяни в ніч на 19 листопада та зранку ж цього дня здійснюють чергову комбіновану атаку по Україні.

Вночі окупанти вдарили дронами по Харкову. У місті внаслідок обстрілу пошкоджено будинки, зруйновано супермаркет "Сільпо" та відомо про десятки постраждалих людей.

Приблизно після 03:20 у багатьох регіонах України були зафіксовано ворожі дрони, які досі продовжують літати над нашою країною.

Ближче до ранку ворог запустив по Україні крилатих ракет типу "Калібр", були пуски аеробаліст ракети типу "Кинджал", а прямо зараз над Україною досі фіксуються крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

До речі, на тлі комбінованої атаки вибухи за останню годину було чути щонайменше як у Львові та Тернополі.

Детальніше про те, чим атакує РФ Україну і де фіксуються ракети - читайте в матеріалі РБК-Україна.

