У Дніпрі пролунали вибухи: на місто летіли ракети

Зранку у середу, 19 листопада, у Дніпрі було чути гучні вибухи. Це сталося у момент комбінованої атаки РФ по Україні.

Станом на 07:19 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал наразі по всій території України. Причина - ракетна та дронова атака РФ.

Прямо перед цим військові повідомляти, що прямо на Дніпро летять ракети.

"У Дніпрі чутно звуки вибуху, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 07:11.

Масована атака РФ по Україні

Нагадаємо, що росіяни в ніч на 19 листопада та зранку ж цього дня здійснюють чергову комбіновану атаку по Україні.

Вночі окупанти вдарили дронами по Харкову. У місті внаслідок обстрілу пошкоджено будинки, зруйновано супермаркет "Сільпо" та відомо про десятки постраждалих людей.

Приблизно після 03:20 у багатьох регіонах України були зафіксовано ворожі дрони, які досі продовжують літати над нашою країною.

Ближче до ранку ворог запустив по Україні крилатих ракет типу "Калібр", були пуски аеробаліст ракети типу "Кинджал", а прямо зараз над Україною досі фіксуються крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

До речі, на тлі комбінованої атаки вибухи за останню годину було чути щонайменше як у Львові та Тернополі.

