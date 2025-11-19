"Шахеды", "Кинжалы" и волны крылатых ракет: главное о массированной атаке на Украину
Российские оккупанты в среду утром, 19 ноября, в очередной раз осуществляют комбинированную атаку по Украине. На украинские города летят ударные беспилотники и ракеты различных типов.
РБК-Украина сообщает обо всем, что известно по состоянию на сейчас.
Главное:
- во многих областях фиксируются дроны, ночью под удар попал Харьков;
- под утро из акватории Черного моря были пуски "Калибров";
- в КМВА сообщили о фиксации пуска ракеты "Кинжал";
- РФ подняла ночью Ту-95, под утро над Украиной зафиксированы крылатые ракеты.
"Шахеды"
По данным Воздушных сил, поздно вечером 18 ноября в Сумской, Полтавской, Черниговской, Харьковской и Николаевской областях были зафиксированы беспилотники россиян.
Известно, что под удар попал Харьков, где в результате атаки разрушен супермаркет "Сильпо", повреждены дома, авто и был пожар. Кроме того, пострадали и были эвакуированы десятки людей.
Уже ночью, начиная с 03:20, военные стали фиксировали дроны РФ во многих других областях, включая западные.
"Калибры"
У мониторинговых каналов ночью была информация, что россияне вывели в Черное море носители крылатых ракет типа "Калибр". Около 04:30 утра они написали, что враг осуществил пуск.
Начиная с 05:00 Воздушные силы ВСУ зафиксировали первые "Калибры" уже в воздушном пространстве Украины. Первые фиксировались в Херсонской и Николаевской областях, затем летели в направлении Винницкой и Хмельницкой областей.
Пуски "Кинжалов".
Примерно в 5 утра мониторинговые каналы сообщили о взлете самолетов МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".
Уже в 05:39 в КМВА проинформировали, что по данным Воздушных сил, зафиксирован пуск по меньшей мере одной ракеты "Кинжал". Куда она летела - неизвестно.
Обновлено в 06:42
Воздушные силы ВСУ снова фиксируют взлет МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка".
Обновлено в 06:58
Мониторинговые каналы пишут о пусках "Кинжалов".
Запуск ракет из стратегической авиации
Ночью в 03:30 Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Они взлетели с аэродрома "Оленья" Мурманской области.
Сейчас, начиная с 06:11, первые ракеты с этих самолетов уже в воздушном пространстве Украины. Их зафиксировали в Сумской области.
Обновлено в 06:33
Военные продолжают фиксировать крылатые ракеты с Ту-95МС. За последние минуты ракеты летели над в Полтавской области, восточнее Черкасс, а также группа ракет пролетает над Сумской областью.
Обновлено в 07:08
Согласно информации Воздушных сил, вражеские ракеты движутся в направлении западных областях. В частности, Винницкой и Хмельницкой.
Обновлено в 07:40
За последний час взрывы на фоне ракетной атаки РФ прозвучали во Львове, Тернополе, Бурштыне и Днепре. В направлении этих городов военные фиксировали ракеты.
Где объявили тревогу
По состоянию на 06:22 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, в связи с атакой дронов и ракетной опасностью - сигнал пока объявили по всей территории Украины.
При подготовке материала использовались данные Воздушных сил и информация от местных властей.