Главная » Новости » Война в Украине

"Шахеды", "Кинжалы" и волны крылатых ракет: главное о массированной атаке на Украину

Среда 19 ноября 2025 06:22
UA EN RU
"Шахеды", "Кинжалы" и волны крылатых ракет: главное о массированной атаке на Украину Фото: в воздушном пространстве Украины зафиксированы беспилотники и ракеты (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты в среду утром, 19 ноября, в очередной раз осуществляют комбинированную атаку по Украине. На украинские города летят ударные беспилотники и ракеты различных типов.

РБК-Украина сообщает обо всем, что известно по состоянию на сейчас.

Главное:

  • во многих областях фиксируются дроны, ночью под удар попал Харьков;
  • под утро из акватории Черного моря были пуски "Калибров";
  • в КМВА сообщили о фиксации пуска ракеты "Кинжал";
  • РФ подняла ночью Ту-95, под утро над Украиной зафиксированы крылатые ракеты.

"Шахеды"

По данным Воздушных сил, поздно вечером 18 ноября в Сумской, Полтавской, Черниговской, Харьковской и Николаевской областях были зафиксированы беспилотники россиян.

Известно, что под удар попал Харьков, где в результате атаки разрушен супермаркет "Сильпо", повреждены дома, авто и был пожар. Кроме того, пострадали и были эвакуированы десятки людей.

Уже ночью, начиная с 03:20, военные стали фиксировали дроны РФ во многих других областях, включая западные.

"Калибры"

У мониторинговых каналов ночью была информация, что россияне вывели в Черное море носители крылатых ракет типа "Калибр". Около 04:30 утра они написали, что враг осуществил пуск.

Начиная с 05:00 Воздушные силы ВСУ зафиксировали первые "Калибры" уже в воздушном пространстве Украины. Первые фиксировались в Херсонской и Николаевской областях, затем летели в направлении Винницкой и Хмельницкой областей.

Пуски "Кинжалов".

Примерно в 5 утра мониторинговые каналы сообщили о взлете самолетов МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".

Уже в 05:39 в КМВА проинформировали, что по данным Воздушных сил, зафиксирован пуск по меньшей мере одной ракеты "Кинжал". Куда она летела - неизвестно.

Обновлено в 06:42

Воздушные силы ВСУ снова фиксируют взлет МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка".

Обновлено в 06:58

Мониторинговые каналы пишут о пусках "Кинжалов".

Запуск ракет из стратегической авиации

Ночью в 03:30 Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Они взлетели с аэродрома "Оленья" Мурманской области.

Сейчас, начиная с 06:11, первые ракеты с этих самолетов уже в воздушном пространстве Украины. Их зафиксировали в Сумской области.

Обновлено в 06:33

Военные продолжают фиксировать крылатые ракеты с Ту-95МС. За последние минуты ракеты летели над в Полтавской области, восточнее Черкасс, а также группа ракет пролетает над Сумской областью.

&quot;Шахеды&quot;, &quot;Кинжалы&quot; и волны крылатых ракет: главное о массированной атаке на Украину

Обновлено в 07:08

Согласно информации Воздушных сил, вражеские ракеты движутся в направлении западных областях. В частности, Винницкой и Хмельницкой.

&quot;Шахеды&quot;, &quot;Кинжалы&quot; и волны крылатых ракет: главное о массированной атаке на Украину

Обновлено в 07:40

За последний час взрывы на фоне ракетной атаки РФ прозвучали во Львове, Тернополе, Бурштыне и Днепре. В направлении этих городов военные фиксировали ракеты.

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:22 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, в связи с атакой дронов и ракетной опасностью - сигнал пока объявили по всей территории Украины.

&quot;Шахеды&quot;, &quot;Кинжалы&quot; и волны крылатых ракет: главное о массированной атаке на Украину

При подготовке материала использовались данные Воздушных сил и информация от местных властей.

Российская Федерация Ту-95 МіГ-31К Война в Украине
