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В Днепре и Самаре были слышны взрывы на фоне угрозы баллистики

Пятница 27 июня 2025 11:12
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В Днепре и Самаре были слышны взрывы на фоне угрозы баллистики Фото: в Днепре прогремели взрывы на фоне угрозы баллистики (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Константин Широкун

В Днепре было слышно несколько взрывов сегодня утром, 27 июня. В городе ранее была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Днепр TV".

Незадолго до взрывов в Воздушных силах ВСУ сообщили о воздушной тревоге в восточных и южных регионах Украины, а также предупреждали о скоростной цели, которая летит в сторону Днепра.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак отметил, что взрывы прогремели в городе Самар, детали будут сообщены позже.

Обстрелы Днепра

Войска РФ регулярно обстреливают Днепр с помощью ракет различных типов и ударных дронов. Так, днем 24 июня российские террористы атаковали ракетами Днепропетровскую область. Как рассказывал городской голова Борис Филатов, по убыткам это был один из самых дерзких ударов по Днепру за все время полномасштабной войны. Сообщалось о десятках погибших и около сотни раненых.

В областном центре под удар попала инфраструктура, учебные и медицинские учреждения, админздания, здание Государственной службы чрезвычайных ситуаций, а также пассажирский поезд "Укрзализныци".

Сегодня, 27 июня, стало известно, что количество погибших в результате российского террористического удара баллистикой по Днепру 24 июня возросло до 21 человека.

Кроме того, в тот же день под обстрел попали и другие населенные пункты области, в частности город Самар.

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Днепропетровская область Вторжение России в Украину Взрывы
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