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У Дніпрі та Самарі було чути вибухи на фоні загрози балістики

П'ятниця 27 червня 2025 11:12
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У Дніпрі та Самарі було чути вибухи на фоні загрози балістики Фото: у Дніпрі пролунали вибухи на фоні загрози балістики (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Константин Широкун

У Дніпрі було чути кілька вибухів сьогодні зранку, 27 червня. У місті раніше було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дніпро TV".

Незадовго до вибухів у Повітряних силах ЗСУ повідомили про повітряну тривогу у східних та південних регіонах України, а також попереджали про швидкісну ціль, яка летить у бік Дніпра.

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що вибухи пролунали у місті Самар, деталі будуть повідомлені згодом.

Обстріли Дніпра

Війська РФ регулярно обстрілюють Дніпро за допомогою ракет різних типів та ударних дронів. Так, вдень 24 червня російські терористи атакували ракетами Дніпропетровську область. Як розповідав міський голова Борис Філатов, за збитками це був один із найзухваліших ударів по Дніпру за весь час повномасштабної війни. Повідомлялось про десятки загиблих та близько сотні поранених.

В обласному центрі під удар потрапила інфраструктура, навчальні й медичні заклади, адмінбудівлі, будівля Державної служби надзвичайних ситуацій, а також пасажирський потяг "Укрзалізниці".

Сьогодні, 27 червня, стало відомо, що кількість загиблих внаслідок російського терористичного удару балістикою по Дніпру 24 червня зросла до 21 особи.

Окрім того, того ж дня під обстріл потрапили й інші населені пункти області, зокрема місто Самар.

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Дніпропетровська область Вторгнення Росії до України Вибухи
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