В КГВА рассказали о последствиях ночной воздушной атаки на Киев

16 августа ночью в столице по запущенным Россией воздушным целям работали средства ПВО. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию .

По информации Воздушных Сил, из района Курской области россияне запустили ударные БПЛА. Столицы летательные аппараты противника достигли примерно за два часа. Воздушная тревога в городе продолжалась 44 минуты.

В Киеве работали силы и средства противовоздушной обороны.

По информации оперативной сводки на эту минуту, в столице без разрушений и пострадавших.

В КГВА обратили внимание, что в последнее время воздушные тревоги участились, накануне их было 4 в день, и призывали не привыкать к ним, а относиться к сиренам как к серьезному предупреждению по опасности для жизни.