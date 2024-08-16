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В КГВА рассказали о последствиях ночной воздушной атаки на Киев

Пятница 16 августа 2024 07:15
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В КГВА рассказали о последствиях ночной воздушной атаки на Киев Фото: мобильная группа ПВО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Вадим Ребрина

16 августа ночью в столице по запущенным Россией воздушным целям работали средства ПВО. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

По информации Воздушных Сил, из района Курской области россияне запустили ударные БПЛА. Столицы летательные аппараты противника достигли примерно за два часа. Воздушная тревога в городе продолжалась 44 минуты.

В Киеве работали силы и средства противовоздушной обороны.

По информации оперативной сводки на эту минуту, в столице без разрушений и пострадавших.

В КГВА обратили внимание, что в последнее время воздушные тревоги участились, накануне их было 4 в день, и призывали не привыкать к ним, а относиться к сиренам как к серьезному предупреждению по опасности для жизни.

Напомним, в ночь на 16 августа во время российской атаки ударными беспилотниками в Киеве были слышны звуки взрывов.

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