В Киеве и части областей Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога в Киеве и ряде областей Украины была объявлена в пятницу, 16 августа. Украинцев предупреждают об угрозе применения баллистики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Воздушную тревогу сначала объявили на востоке Украины и в Киеве. Это произошло в 10:39.
После этого из-за воздушной тревоги "покраснели" северные, центральные и южные области Украины. Военные предупреждают об угрозе баллистики.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога, с юго-восточного направления", - сообщили Воздушные силы ВСУ.
Карта воздушных тревог по состоянию на 10:45
Местные паблики сообщают о взрывах в Днепре. Они прогремели во время воздушной тревоги.
Обновлено в 11:15
Отбой угрозы из-за возможного применения баллистики.
Россия атаковала Украину ночью
В ночь на 16 августа оккупанты выпустили по Украине три баллистических ракеты "Искандер-М", а также пять беспилотников - три "Шахеда" и два дрона неустановленного типа.
Противовоздушная оборона работала в Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях. Украинские защитники уничтожили все российские дроны.
Также известно, что в Киеве после полуночи работали силы ПВО. В столице раздавались взрывы, а местная удачная заявляла о работе ПВО. Утром Киевская городская военная администрация сообщила, что в столице попаданий и пострадавших нет.
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