В Киеве и части областей Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога в Киеве и ряде областей Украины была объявлена в пятницу, 16 августа. Украинцев предупреждают об угрозе применения баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Воздушную тревогу сначала объявили на востоке Украины и в Киеве. Это произошло в 10:39.

После этого из-за воздушной тревоги "покраснели" северные, центральные и южные области Украины. Военные предупреждают об угрозе баллистики.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога, с юго-восточного направления", - сообщили Воздушные силы ВСУ.

Карта воздушных тревог по состоянию на 10:45

Местные паблики сообщают о взрывах в Днепре. Они прогремели во время воздушной тревоги.

Обновлено в 11:15

Отбой угрозы из-за возможного применения баллистики.