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В Днепре раздались взрывы

Фото: в Днепре раздались взрывы утром 8 января (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Днепре прогремели взрывы сегодня утром, 8 января. По всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Днепре раздались взрывы", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что по всей территории Украины объявлена масштабная воздушная тревога. Россияне атакуют наше государство ракетами.

В частности, Воздушные Силы ВСУ сообщали о пролете группы ракет через Харьковскую область в направлении Днепропетровской.

Также нашими военными был зафиксирован пуск российской аэробалистической ракеты "Кинжал" с самолета МиГ-31К. После этого сообщалось о пролете скоростной цели на Днепр.

Обстрел Украины 6 января

Вечером в субботу, 6 января, силы ПВО уничтожили в Днепропетровской области 7 вражеских беспилотников.

В результате атаки пострадал дом, где проживали 22 семьи. Спасатели спасли из-под завалов 6 человек, среди которых двое детей. В ГСЧС показали фото последствий российской атаки.

Кроме того, днем 6 января агрессор ударил ракетами С-300 по населенным пунктам Покровского района Донецкой области. Погибли более 10 человек, среди них есть дети. Повреждены более 75 домов.

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