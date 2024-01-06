Удар РФ по Покровскому району: в ОВА и ГСЧС обновили данные о жертвах и последствиях

В Покровском районе Донецкой области в результате сегодняшнего российского ракетного удара в двух населенных пунктах погибли более десяти человек, в том числе пятеро детей. Еще десять граждан получили ранения. Было разрушено и повреждено около 75 домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадима Филашкина и Государственную службу по чрезвычайным ситуациям ( ГСЧС ).

По словам чиновника, в субботу около 15:00 село Ровно Мирноградской общины попало под мощный обстрел. Враг для ударов применял баллистические ракеты С-300.

По данным спасателей, в Покровском районе по состоянию на 22.00 на месте поисковых работ было изъято тело женщины.

На местах российских ударов по Покровскому району 6 января продолжаются аварийно-спасательные работы (фото: t.me/dsns_telegram)

Последствия в Ровно

Как рассказали спасатели по состоянию на поздний вечер, в селе Ровно пострадали 2 человека.

"На месте разрушенного дома продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску 6 человек, из них 3 детей, разобрано 8,5 т разрушенных элементов дома", - рассказали в ГСЧС.

Чрезвычайники добавили, что производится идентификация найденных фрагментов тел.

Всего для проведения работ от Главного управления привлечены 20 человек личного состава и 3 единицы техники.

Как сообщил Филашкин, по состоянию на 21:00 известно о 6 погибших в этом населенном пункте, среди жертв - 3 ребенка в возрасте от 3 до 17 лет.

"Один снаряд попал прямо в дом, где находилась семья", - рассказал чиновник.

Также в администрации сообщили, что повреждения разной степени в результате российских обстрелов получили 75 домов, фельдшерско-акушерский пункт и админздание.

Последствия удара по Покровскому району 6 января (фото: facebook.com/vadym.filashkin)

Последствия в Покровске

Кроме того, в Покровске в субботу из-за вражеского удара погибли еще 5 человек, рассказал председатель ОВА.

"Таким образом, общее число жертв сегодняшнего ракетного удара по Покровскому району достигло 11 погибших и 10 раненых", - указал Филашкин.

Он добавил, что в Покровске и селе Ровно идет спасательная операция. Утром будет более точная информация о последствиях российского террористического удара.

Чрезвычайники в 22:40 рассказали, что всего в Покровске пострадали 7 человек, из них 1 человек спасен из-под завалов. На месте двух разрушенных частных жилых домов изъято тело женщины.

В ГСЧС отметили, что по состоянию на данный момент спасатели разобрали 55 т разрушенных элементов домов.

Обстрел Покровска и района

В ночь на 6 января российские захватчики нанесли удар по Покровску. Ночью местные власти говорили, что предварительно пострадавших и жертв нет. Однако уже днем глава Донецкой ОВА сообщил, что в результате российских обстрелов Покровска пострадали шесть человек. При этом еще несколько граждан могут находиться под завалами.

Позже стало известно о гибели 11 человек в Покровском районе в результате вражеских ракетных обстрелов.

Детальнее о сегодняшней российской атаке по населенным пунктам Донецкой области, и что известно об обстреле Покровска и района - читайте в материале РБК-Украина.