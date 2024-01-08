"У Дніпрі пролунали вибухи", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що наразі по всій території України оголошена масштабна повітряна тривога. Росіяни атакують нашу державу ракетами.

Зокрема, Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про проліт групи ракет через Харківську область в напрямку Дніпропетровської.

Також нашими військовими був зафіксований пуск російської аеробалістичної ракети "Кинджал" з літака МіГ-31К. Після цього повідомлялося про проліт швидкісної цілі на Дніпро.

Обстріл України 6 січня

Ввечері у суботу, 6 січня, сили ППО знищили в Дніпропетровській області 7 ворожих безпілотників.

Внаслідок атаки постраждав будинок, де проживали 22 родини. Рятувальники врятували з-під завалів 6 людей, серед яких двоє дітей. У ДСНС показали фото наслідків російської атаки.

Крім того, вдень 6 січня агресор вдарив ракетами С-300 по населених пунктах Покровського району Донецької області. Загинули понад 10 осіб, серед них є діти. Пошкоджено більше 75 будинків.