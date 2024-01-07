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Россияне били по Украине "Шахедами" и ракетами: в Генштабе рассказали о работе ПВО

Украина, Воскресенье 07 января 2024 07:36
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Россияне били по Украине "Шахедами" и ракетами: в Генштабе рассказали о работе ПВО Фото: силы ПВО уничтожили 21 российский БпЛА типа "Шахед" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В ночь на 7 января россияне запустили в направлении нашей страны ударные БпЛА и управляемые зенитные ракеты С-300. Защитники сбили большинство вражеских целей, но без прилетов не обошлось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Так, в ночь на воскресенье, россияне атаковали Украину 28 дронами "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарска. Силы обороны уничтожили 21 БпЛА.

Кроме того, враг запустил три зенитные управляемые ракеты С-300 со временно оккупированных районов Донецкой области.

Основными направлениями ударов были Юг и Восток. Противовоздушная оборона работала в пределах Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областей.

Атака "Шахедами" 6-7 января

Вечером в субботу, 6 января, силы ПВО уничтожили в Днепропетровской области 7 вражеских беспилотников.

В результате атаки пострадал дом, где проживали 22 семьи. Спасатели спасли из-под завалов 6 человек, среди которых двое детей. В ГСЧС показали фото российской атаки.

Кроме того, днем 6 января агрессор ударил ракетами С-300 по населенным пунктам Покровского района Донецкой области. Погибли более 10 человек, среди них есть дети. Повреждены более 75 домов.

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