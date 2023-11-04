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В Днепре раздались взрывы

Фото: в Днепре раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Днепре вечером 4 ноября прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

На данный момент причина взрывов неизвестна, но в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

Как заявляли в Воздушных силах Украины, в восточных областях угроза применения баллистического вооружения.

Глава Днепропетровской области Сергей Лысак после сообщений о взрывах призвал соблюдать информационную тишину.

Около 17:40 в Днепре прогремели повторные взрывы.

Напомним, на днях российские оккупанты в очередной раз атаковали территорию Украины с воздуха. Так, вечером 2 ноября взрывы раздавались в Харькове и Кропивницком. А в ночь на 3 ноября враг ударил по Харькову около 10 дронов типа "Шахед".

Как предупреждала начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, изменение погодных условий будет влиять на удары со стороны России. С наступлением холодов террористы будут прибегать к более массированным атакам.

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