В Днепре раздались взрывы

В Днепре вечером 4 ноября прогремели мощные взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.
На данный момент причина взрывов неизвестна, но в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.
Как заявляли в Воздушных силах Украины, в восточных областях угроза применения баллистического вооружения.
Глава Днепропетровской области Сергей Лысак после сообщений о взрывах призвал соблюдать информационную тишину.
Около 17:40 в Днепре прогремели повторные взрывы.
Напомним, на днях российские оккупанты в очередной раз атаковали территорию Украины с воздуха. Так, вечером 2 ноября взрывы раздавались в Харькове и Кропивницком. А в ночь на 3 ноября враг ударил по Харькову около 10 дронов типа "Шахед".
Как предупреждала начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, изменение погодных условий будет влиять на удары со стороны России. С наступлением холодов террористы будут прибегать к более массированным атакам.