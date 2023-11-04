У Дніпрі пролунали вибухи

Наразі причина вибухів невідома, але в Дніпропетровській області була оголошена повітряна тривога.

Як заявляли в Повітряних силах України, у східних областях загроза застосування балістичного озброєння.

Глава Дніпропетровської області Сергій Лисак після повідомлень про вибухи закликав дотримуватися інформаційної тиші.

Близько 17:40 у Дніпрі пролунали повторні вибухи.

Нагадаємо, днями російські окупанти вкотре атакували територію України з повітря. Так, ввечері 2 листопада вибухи лунали у Харкові й Кропивницькому. А в ніч на 3 листопада ворог вдарив по Харкову близько 10 дронами типу "Шахед".

Як попереджала начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, зміна погодних умов впливатиме на удари з боку Росії. З настанням холодів терористи вдаватимуться до більш масованих атак.

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